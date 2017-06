PERRETTA

Après le succès de son premier opus « Stitch me up » en 2010, Julian Perretta présente en juin 2016 son deuxième album « Karma », produit et entouré par Lost Frequencies, Feder et The Avener. Le jeune chanteur et compositeur britannique marque une nouvelle orientation musicale plus électro, notamment avec son duo « Love Won’t Let Me Go » avec Sondr. C’est en mai 2008, que Julian Perretta est repéré par le producteur Mark Ronson en assurant les premières parties de sa tournée européenne. L’année suivante, Beyoncé l’invite en personne sur les premières parties de sa troisième tournée, « I Am…Tour », aux Etats-Unis et en Angleterre. Après une tournée de 200 dates et une courte pause, Julian Perretta, propose alors

pour son grand retour le single « Miracle » produit par Lost Frequencies. Ce titre électro pop aux sonorités funk est un véritable raz-de-marée. C’est toute l‘Europe qui est alors conquise ! Avec le second single « I Cry », le britannique annonce en juin 2016 la sortie de son nouvel album « Karma ». Pour ce nouvel opus, Julian s’est entouré des plus grands producteurs de musique électro actuels (Feder, The Avener et Lost Fréquences) et devient le nouveau visage de la musique pop-électro.

Rockstore, rue de Verdun. Samedi 10 juin, 20h30. 27/29€