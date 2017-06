ENSEIGNANT ET

PÉDIATRE MULTICARTE

Enseignant et pédiatre multicarte Le Docteur Tu Anh Tran, né au Vietnam en 1964, a fui son pays à l’âge de 17 ans. Réfugié à Besançon, avec une partie de sa famille, il apprend le français, passe le bac et devient médecin. Après un passage en clinique à Brest, le jeune homme part en mission au Liban, au Kenya puis en Thaïlande avec Médecins sans frontières. Puis il rejoint pendant deux ans Harvard, participe à la mise en route d’un projet Sida au Kremlin-Bicêtre et soutient une thèse en science. En 2012, le Dr Tu Anh Tran prend enfin le poste de médecin au CHU de Nîmes et d’enseignant en pédiatrie à la fac de médecine. Spécialiste des maladies inflammatoires de l’enfant, responsable d’une antenne Inserm, il est chef du service pédiatrie et du service femmeenfant du CHU nîmois. Où il pratique la méditation. Pour lui. Et à la demande. Avec des patients. Et nombre de ses collaborateurs. « On ne peut pas soigner si on est dans le vide. Il faut prendre du recul vis-à-vis de ses émotions. Arriver à gérer la souffrance que le malade vous envoie et vos propres souffrances. » Respirer en conscience a le pouvoir de calmer. Et, avec cette introspection, « cela nous permet de comprendre comment fonctionnent et interagissent notre psyché et notre soma ». De réunir corps et âme. Si la technique fait sur-le-champ ses preuves face à la souffrance, seule l’expérimentation et la pratique permettront aux synapses et aux tensions physiques de durablement lâcher prise.