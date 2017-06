PLAINTE CONTRE NOGUIER

Direct Matin Montpellier Plus

La société de production de Cyril Hanouna H2O a déposé deux plaintes contre X pour et et une plainte en diffamation contre le président de l’association Le Refuge, a annoncé mercredi son avocat.

Les trois plaintes ont été déposées mardi, l’une à Montpellier (dénonciation calomnieuse) et les autres à Paris, a indiqué Me Stéphane Hasbanian, confirmant une information du Parisien. Depuis la diffusion d’un canular téléphonique jugé homophobe dans son émission, les difficultés se sont accumulées pour l’animateur de C8, lâché par une partie des annonceurs, épinglé par le CSA qui a ouvert une procédure, pointé du doigt par de nombreuses associations et personnalités.

L’animateur a été reçu mercredi après-midi par Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat à l’Égalité entre les femmes et les hommes. Elle a rappelé la qu’avait Cyril Hanouna du fait de la forte audience de son émission, tandis que celui-ci a dit avoir pris conscience du poids de sa parole et a de nouveau exprimé ses regrets, a rapporté un témoin de la discussion. La secrétaire d’État a suggéré à Cyril Hanouna l’idée d’instaurer en direct, par le biais par exemple d’un panneau ou d’un buzzer, à chaque fois qu’un propos déplacé, sexiste, homophobe ou misogyne, serait prononcé pendant l’émission. a réagi une porte-parole. L’avocat de Cyril Hanouna a de son côté expliqué avoir , association d’aide aux victimes d’homophobie à Montpellier.

Selon lui, l’organisation s’est poursuit-il. a précisé l’avocat. ajoute Me Hasbanian.

Une plainte en diffamation contre le président de l’association « Le Refuge ».

