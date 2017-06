Direct Matin Montpellier Plus

MNOUCHKINE

Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil, ce n’est pas seulement l’annonce d’une grande affiche au Printemps des Comédiens. « En 25 ans, elle a exploré tant d’autres rivages de l’espace et du temps… Qui d’autre pourrait signer cette Chambre en Inde ? Qui pourrait mêler dans ce lieu clos les mille clameurs, les mille senteurs de ce sous-continent qui la fascine tant ? Qui pourrait y faire entrer Shakespeare, Chaplin dans une sorte d’hommage au théâtre ? Des quatre heures de ce spectacle musical, parlé, dansé, joué, universel, on retient peut-être d’abord qu’il s’agit d’une comédie. Que l’on rit face à la méchanceté du monde. Que l’on s’émerveille de cette force optimiste. »

Rencontre avec Ariane Mnouchkine et l’équipe artistique dimanche 4 juin à 11 h, sous chapiteau à la Pinède.

Théâtre J.-C. Carrière, Domaine d’O. 2, 3, 4 et 7 juin à 20 h. 8 juin à 19 h. 9 juin à 20 h. 10 juin à 16 h. Durée : 3 h 45 dont 1 entracte. 25 à 53 €. Non numéroté.