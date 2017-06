SOLIDARIBUS

A partir du 7 juin 2017, l’Université Paul-Valéry accueillera sur son campus principal, chaque mercredi, le « Solidaribus ». Ce dispositif du Secours Populaire propose aux étudiants en situation de précarité une aide alimentaire, notamment pour les aider à retrouver une alimentation régulière, avec des produits issus de l’aide européenne aux plus démunis et/ou d’initiatives étudiantes. Cette antenne mobile est aussi une opportunité pour les étudiants de s’informer et potentiellement de bénéficier des aides administratives, sociales et culturelles proposées par le Secours Populaire. Cette initiative souligne en creux la précarisation toujours grandissante des étudiants. Ils sont en effet toujours plus nombreux à rencontrer de vraies difficultés dans leur quotidien qui sont autant de freins à la réussite dans les études. En venant directement à la rencontre des étudiants, sur leur campus, le « Solidaribus » permet de mieux adapter l’aide alimentaire aux spécificités du public étudiant (horaires, éloignement des campus…).

PLOUESSEL

Selon le blog Secret Défense de Jean-Dominique Merchet du journal L’Opinion, l’actuel préfet de l’Hérault, Pierre Pouëssel, serait pressenti pour devenir le Coordinateur national du renseignement (CNR) chargé de la création de la Task Force antiterroriste. Pour le journaliste, spécialiste des questions militaires et stratégiques, Pierre Pouëssel possède en effet les qualités et l’expérience pour mettre en place cette nouvelle cellule promise par le président de la République.