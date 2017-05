NOCTAMBULES DE MUSÉES

Petit tour des animations gratuites programmées samedi pour la Nuit européenne des musées dans les environs.

1 Musée de Lodève

La compagnie La Vaste entreprise propose une visite insolite, parcours sonore de 35 minutes au cours duquel Nicolas Heredia éveille notre imagination pour donner vie aux salles du musée actuellement en chantier : ce qui a existé dans ces salles (les expositions, les souvenirs, les rencontres…) se mêle au présent et à l’avenir. Entre 17 h et 22 h. Depuis le square Georges-Auric, Lodève. 04 67 88 86 10.

2 Nuit noire à Pierresvives

On broie du noir à toutes les sauces (mais aucune lacrymale !) à la médiathèque départementale. Ainsi sont prévus deux circuits de 45 minutes (déconseillé aux moins de 10 ans) dans le labyrinthe des couloirs avec des rencontres surprenantes. Les Blondies Nettes se produiront avec le renfort musical de Victor Garcia. Une visite de l’expo temporaire En piste ! est proposée dans l’obscurité totale avec initiation au light-painting. Enfin on pourra s’essayer divers jeux : Mister Jack, Petits meurtres et faits divers, Black Stories… 19 h-1 h. Pierresvives, 907 rue du Pr.-Blayac, Montpellier. 04 67 67 30 00.

3 Au pays de Médard à Lunel

À partir de 20 h, on visite à la lueur de bougies, l’expo Au pays des indiennes : l’entreprise de Louis Médard. De 20 h 30 à 21 h 30, on applaudit le prélude musical offert par l’école de musique de Lunel dirigée par Vincent Galas, sur le parvis du musée. Enfin, entre 22 h et minuit, on admire Au pays de Médard, une mise en lumière de la façade avec projection vidéo monumentale (ou video mapping) qui fait écho aux collections en mêlant influences indiennes et françaises. Six minutes grandioses toutes les demi-heures. 20 h-0 h. Musée Médard, 71 place des Martyrs-de-la- Résistance, Lunel. 04 67 87 83 95.

4 Musée Fabre

L’institution propose un programme trop riche pour être détaillé ici d’activités, visites guidées, ateliers, éclairages… Mais côté spectacles, citons à 19 h, Attraction, une chorégraphie de Stéphane Lavallee, danseur et chorégraphe chez EpSe danse et, quatre fois entre 19 h 30 et 23 h, des interventions de la compagnie Singulier/Pluriel mêlant danse contemporaine et langue des signes, dans l’expo en cours L’art et la matière. En outre, à 19 h 30, le collège Louise-Michel de Ganges proposera une performance dans le cadre de “La classe, l’œuvre”, rendez-vous dans lequel les classes et les enseignants partagent leurs projets d’éducation artistique avec les visiteurs du musée. 19 h-0 h. Musée Fabre, 13 rue Montpelliéret, Montpellier. 04 67 14 83 00.

5 Pré-capital à La Panacée

La nouvelle expo Pré-capital présente des artistes qui explorent des modes de fabrication préindustriels et court-circuitent le monde numérique au profit d’un art de la décroissance. En lien avec celle-ci, mais aussi celle du plasticien belge Wim Delvoye, la Panacée met à disposition des petits observateurs, dès 4 ans, de nouveaux outils et des jeux (18 h-22 h). On profitera en parallèle à 20 h d’un atelier de fabrication d’outils préhisto-futuristes avec Celia-Hannes, duo d’artistes franco-autrichien à mi-chemin de l’art et du design. 18 h-22 h. La Panacée, 4, rue de l’École de pharmacie, Montpellier. Entrée libre. 04 34 88 79 79.

JÉRÉMY BERNÈDE

NB : la liste n’est pas exhaustive. Retrouvez l’ensemble des animations dans le cadre de cette manifestation européenne sur : nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

Samedi, nuit européenne des musées.