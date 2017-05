LE SQUAT DANS LE VISEUR

Quelques jours après l’évacuation du cinéma Le Royal, la justice s’est penchée ce mercredi sur le sort d’un autre squat militant. Occupé depuis décembre dernier, le bâtiment des archives départementales, situé dans le quartier des Beaux-Arts, pourrait bien subir le même sort dans les prochaines semaines. C’est le sens de la procédure d’expulsion engagée par la Ville de Montpellier, propriétaire des lieux, devant le tribunal d’instance. Lors de l’audience, son avocate, Me Anne-Sophie Datavera a justifié cette demande par un et la nécessité de lancer les travaux nécessaires au désamiantage de l’immeuble dépourvu d’activité depuis 2013. Il devrait accueillir les archives municipales stockées dans l’ancien hôtel de ville. À l’urgence administrative s’ajoutent la bonne gestion des deniers publics et un trouble manifestement illicite, a expliqué Me Datavera en rappelant que le juge devait arbitrer entre l’exercice du droit de propriété et l’application du droit au logement. Selon la Ville, les premiers marchés liés aux travaux de réhabilitation du bâtiment seront attribués dès juillet. , a contesté Me Nicolas Gallon, pour la défense des occupants. , a-t-il ajouté. Au fil des semaines, les différents étages ont ainsi été aménagés pour les différentes populations accueillies, hommes seuls et familles, personnes exclues et demandeurs d’asile. a poursuivi Me Gallon. Utopia 3 – en référence aux squats précédents ouverts dans le même esprit – a été progressivement identifié par les acteurs sociaux comme une solution de repli face à un dispositif d’accueil et d’hébergement saturé. Occupant des premiers instants, Ghilas Salhi est venu le rappeler lors de l’audience. Selon ce militant, des négociations avec le Département avaient abouti pour le prêt d’un terrain

Selon les personnes mobilisées hier devant le tribunal d’instance, Utopia 3 abriterait aujourd’hui près de 80 personnes dont une vingtaine venue de l’ancien squat du Royal. Le juge des référés rendra sa décision le 14 juin.

GUY TRUBUIL

L’occupation a démarré en décembre.