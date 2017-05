Direct Matin Montpellier Plus

RAINBOW FLAG

A l’initiative de Philippe Saurel, des élus, Annie Yague et Jérémie Malek en tête, ont déployé mercredi, le rainbow flag sur le fronton de l’hôtel de ville. Une façon symbolique de participer à la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, célébrée chaque 17 mai. On se souvient que, l’an dernier, l’élu FN aujourd’hui en marge avait enterré le drapeau symbole de tolérance envers la communauté homosexuelle.

CARROUSEL

Le carrousel implanté depuis le mois de novembre dernier sur la place Alexandre-Laissac a définitivement quitté son emplacement temporaire pour des raisons économiques. Il devrait revenir sur la Comédie d’ici quelques jours. Le carrousel fait partie de la ville depuis que Georges Frêche l’avait demandé, dès 1989. Depuis, trois générations se sont succédé. Il n’aura fallu qu’une petite journée pour démonter l’imposant manège. Il en faudra au moins autant pour le remonter.