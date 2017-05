LA COMÉDIE DES JEUNES

Direct Matin Montpellier Plus

Les organisateurs de la 32e Comédie du livre, du 19 au 21 mai à Montpellier offrent encore une très belle place à la littérature jeunesse et plus largement aux lectures et imaginaires des jeunes sous toutes leurs formes.

1 L’univers de Julia Wauters

Illustratrice et sérigraphiste installée à Nantes, Julia Wauters éblouit par la “modernité hors mode” de son univers graphique qui mêle pochoir, découpage, dessin stylisé.

Du 19 au 21 mai, à partir de 9 h 30. Stand des littératures jeunesse.

2 Jaouen

Alors qu’une nouvelle itération du film Alien est sur les écrans, les ados (et les autres) ne manqueront pas la rencontre avec un héritier direct de cette date de la science-fiction des années 80.

Vendredi, 16 h. Stand des médiathèques de Métropole.

3 Démos et ateliers au Manoir

La Librairie du Manoir, spécialisée dans le jeu de rôle, est particulièrement active sur le salon. Une demi-dizaine de créateurs et éditeurs de jeux y viendra présenter sa dernière œuvre. En outre, l’illustrateur Vincent Laïk apprendra aux enfants à dessiner un vaisseau ou un paysage futuriste samedi et dimanche (15 h).

Samedi et dimanche, dès 10 h. Stand Librairie du Manoir.

4 Visite contée dans la mythologique grecque

La conteuse Clélia Tavoillot anime une visite au sein des collections permanentes du musée au fil des mythes et légendes représentées dans les œuvres.

Samedi, 10 h 30. Musée Fabre.

5 Prix littéraire des collégiens

Cette année, 30 collégiens ont primé Le dernier songe de Lord Scriven (Didier Jeunesse) d’Éric Senabre et Les pluies (Fleurus) de Vincent Villeminot. On applaudit lauréats et jurés !

Samedi, 10 h. Stand de la médiathèque Pierresvives.

6 Le Chant de la Grèce, un récital

Lors d’un récital à deux voix, Murielle Szac, auteur des Feuilletons Mythologiques (Bayard Jeunesse), et Bruno Doucey, éditeur et poète, feront entendre le chant de la Grèce dans un mélange d’extraits de leurs écrits et de poèmes d’auteurs grecs…

Samedi, 11 h 30. Espace rencontres Corum.

7 Poésie et rap au Diable Vauvert

Antre des écritures rock, urbaine, alternative ou underground, le Diable Vauvert a mis la poétique hip-hop à l’honneur dans une récente série d’ouvrages, en particulier Rhapsodes, une anthologie du rap français signée Félix Jousserand. Une lecture d’extraits va en être proposée avec (normalement) quelques rappeurs en guest.

Dimanche, 14 h. Stand des éditeurs en région.

8 Scotch & Sofa

Le duo montpelliérain Scotch & Sofa brille par la finesse de son écriture mélodique, entre folk élégant et pop sucrée. En plus d’un 2e album Ailleurs délicieux, le duo a participé au livre-CD jeunesse Dans tes bras (sur des textes d’Édouard Manceau). Scotch & Sofa va mixer ces deux répertoires pour ce concert conseillé à toutes les oreilles, même petites !

Dimanche, 11 h. Pierresvives.

Jérémy BERNèDE

Du 19 au 21 mai, 10 h-19 h.

Esplanade Charles-de-Gaulle, Montpellier. comediedulivre.fr

L’expo autour de Julia Wauters.

DR