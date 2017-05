FAIRE POUSSER DU LIEN

Elles se sont connues au lycée. Une » comme elles l’appellent et qu’elles ont nourries au fil de leur évolution personnelle. relate Camille Houldinger.

De retour à Montpellier, Charlotte Girard se met en quête d’un service civique et forcément, et c’est à deux qu’elles forcent leur chance au sein d’Unis-Cité.

L’association, à travers un programme “Rêve et réalise”, propose à une quinzaine de jeunes, de 16 à 25 ans, c’est leur âge, de s’engager dans un projet solidaire et d’être accompagnés pendant huit mois pour le réaliser. Le jour de l’entretien, elles ont déjà deux axes en tête : créer un jardin partagé ainsi que la distribution de nourriture. explique Camille.

Le diagnostic et la faisabilité du projet leur font rencontrer de nombreux partenaires, comme l’Ouvre-Tête, VerPopa. Elles s’engagent ensuite sur ces deux axes en nouant un partenariat avec la Banque alimentaire et contactent la directrice de la cité U du Triolet pour ce jardin partagé selon les principes de la permaculture, devant servir aussi de lieu de rencontres et d’échanges, à gérer par et pour les résidants.

Une convention de mise à disposition d’un terrain à Triolet a été signée. Les deux jeunes femmes ont réalisé des plans mais attendront septembre pour préparer le terrain puis l’animer. Rendez-vous est donc pris à la rentrée, pour mobiliser autour de ce lieu de vie et d’échanges.

À 25 ans, Camille et Charlotte s’engagent pour le “bien-vert” des étudiants.

