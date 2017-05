HYDROGAÏA

Organisée par Montpellier Events avec le soutien de la région Occitanie, la 7e édition du salon international de l’eau, HydroGaïa, a ouvert ses portes mercredi au parc des expositions. L’édition 2017 a l’ambition d’accueillir 150 entreprises exposantes et 4 000 visiteurs pros. En complément d’une zone d’exposition regroupant plus d’une centaine d’acteurs et experts, cet événement professionnel repose sur un programme complet de conférences, d’ateliers thématiques et de rendez-vous business. L’objectif n° 1 du salon est d’apporter des solutions concrètes aux problématiques rencontrées par les acteurs de la filière eau. Cette année, les conférences auront pour thématique centrale : “L’eau pour l’alimentation et la sécurité alimentaire : solutions technologiques et industrielles pour un développement durable”. Accélérateur de business, HydroGaïa accueille également de nombreuses rencontres d’affaires ciblées entre entreprises et porteurs de projets en France mais aussi à l’étranger. Trente-six nationalités seront présentes. www.hydrogaia-expo.com