OÃ™ VONT-ILS CRÃ‰CHER ?

On vit une période ffirme Elian Bourgade, secrétaire général du syndicat Unsa. Il semble en effet qu’une vilaine sorcière se soit penchée sur le berceau de la future crèche Boussinesq, aux Arceaux, pour lui jeter un sort. Annoncée fin 2010 pour 2012, puis 2014, puis pour la rentrée 2017, afin de remplacer Sophie-Lagrèze, obsolète et ne répondant plus aux normes en vigueur, l’établissement ne connaît qu’avaries et retards et n’ouvrira ses 98 lits aux petits Montpelliérains, au mieux, qu’en janvier 2018 ! Un trop long silence En outre, il y a un an, en mars 2016, employés municipaux et familles apprennent que la structure ne sera pas conduite en régie directe mais confiée à un prestataire privé via une délégation de service public. Un coup de bambou pour ces puéricultrices, éducateur jeunes enfants, infirmière, cuisinier, etc. D’autant que les fonctionnaires de Sophie-Lagrèze sont en première ligne pour affronter le mécontentement des familles ne sachant pas à qui elles vont bientôt confier leur enfant ni où. D’autres interrogations se font jour, plus en lien avec le prestataire privé, Sachant que Sophie-Lagrèze accueille aussi bien les marmots des Arceaux, plutôt aisés, que de Gambetta et Figuerolles, plus paupérisés. conclut Elian Bourgade. Il y a une vraie dimension sociale dans un établissement de petite enfance, où se mêlent les populations et les milieux. Ce n’est pas une simple garderie. »

DIANE PETITMANGIN

La question du stationnement se pose aussi !

