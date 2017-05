LES AFFECTATIONS SE FONT EN DÃ‰BUT Dâ€™ANNÃ‰E

Questions à Titina Dasylva, adjointe déléguée à la Petite Enfance.

Pourquoi un tel délai de réponse pour les agents ?

C’est au cours du 1er trimestre de chaque année que se décident les affectations. On répond alors aux besoins des services, aux envies de changements de poste, etc. Rien qu’à la petite enfance, il y a 632 agents. On a bien sûr donné la priorité aux 25 employés de Sophie Lagrèze et on a essayé de respecter leur choix au maximum, en mesurant bien combien l’équipe est soudée et qu’il lui faut faire le deuil de ces années-là.

Et pour les parents ?

Il fallait attendre le mois de mars (date d’inscriptions dans les écoles, NDLR). Aujourd’hui, il reste 34 enfants et les familles ont reçu deux courriers : l’un pour les avertir de la fermeture et l’autre pour leur demander de formuler un choix. Au final, 26 ont décidé de confier leur enfant au futur prestataire de Boussinesq, six déménagent et se rapprochent de la crèche de leur domicile (Malbosc, Croix d’Argent…) et deux autres ont choisi des structures à proximité de leur lieu de travail.

