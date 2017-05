OÙ EN EST FABCARO ?

Que fait l’auteur depuis qu’il s’est fait pincer dans l’hypermarché sans sa carte du

magasin (lisez Zaï zaï zaï zaï !) ? Il court toujours ! S’il reconnaît avoir connu un

léger flottement suite au succès surprise de ladite cavale absurdo-satirique publiée en mai 2015, son nom est apparu depuis comme scénariste sur la couverture des nouvelles aventures (poilantes) de Gai-Luron avec Pixel vengeur chez Fluide glacial, de deux recueils de tribulations (drolatiques) d’Achille Talon avec Serge Carrère chez Dargaud, d’une reprise en intégrale de Steak it easy et, tout récemment, du tout nouveau, tout seul, Pause, chez La cafetière. Dans ce récit autobiographique, il documente avec bonne humeur, autodérision et honnêteté le pas toujours fastoche après Zaï zaï zaï zaï pas… dont on n’a pas fini d’entendre parler : les droits cinématographiques ont été vendus et un film est actuellement en développement ! En attendant, Fabcaro aura publié chez 6 Pieds sous Terre en novembre. Rien ne l’arrête. Et c’est tant mieux !