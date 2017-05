EXPO : LA ZAÏ ZAÏ ZAÏ ATTITUDE DE FABCARO

Génial ! En temps normal, on plonge dans une bande dessinée et c’est bien sûr métaphorique. Ici, rien d’ordinaire : on entre dedans littéralement, et c’est pour sûr euphorique ! Bon, la couverture ne paie pas de mine, fût-elle de crayon, qui en a vu d’autres et de belles (on veut dire, de belles expositions) : l’espace Dominique-Bagouet, à Montpellier. Mais dessous, enfin à l’intérieur, c’est jamais-lu ! C’est la Zaï zaï zaï attitude : une installation aussi inédite que géniale, qui explore l’univers de Fabcaro par un choix subtil de planches originales, et le prolonge, par le commentaire, non moins dessiné et lumineux, de Fabrice Erre, Émilie Plateau, Tanx et Gilles Rochier. Avant que de se rincer dans la lecture de cet accrochage, l’œil est précisément hameçonné par une reproduction grandeur nature du héros malgré lui penaud sur son piédestal qui semble se demander . Bonne question.

Une œuvre majeure

Le directeur de la maison d’édition montpelliérain 6 Pieds sous Terre, Miquel Clémente, a la réponse. En substance : c’est de notre faute, aussi celle de la Comédie du livre, mais surtout de la tienne, Fab ! L’organisation du salon littéraire, qui voulait en effet offrir une place plus importante à la BD, a approché il y a près d’un an, l’éditeur local. Le nom de Fabrice Caro est arrivé très vite dans la conversation pour la bonne raison qu’il est l’auteur du plus gros succès critique et public de la maison, avec Zaï zaï zaï zaï (écoulé à plus 80 000 exemplaires), une autofiction absurde et poétique, intime et jouissive. souligne Miquel Clémente qui a confié le commissariat de l’exposition à Fabrice Erre, un autre désopilant auteur “maison” (La mécanique de l’angoisse), plus connu du grand public pour ses travaux chez Fluide glacial, Spirou et sa BD-blog Une année au lycée. explique Fabrice Erre.

Une philosophie de vie

C’est à lui qu’il revient d’ouvrir l’exposition Zaï zaï zaï attitude. La scénographie, on insiste, est épatante, qui rétro-éclaire, mieux : enlumine les originaux de Fabcaro piochés dans tout son corpus, et qui colle alentour les dessins, tantôt tordants, tantôt touchants, de ses copains. Le sujet est existentiel, limite métaphysique (mais en plus drôle). Avec Gilles Rouchier, il est question de “faire face”, avec Tranx de “trouver sa place”, avec Émilie Plateau de “communiquer” et avec Fabrice Erre, de ladite “zaï zaï zaï attitude”. Définition proposée par son bonhomme à gros pif : Une façon d’être au monde pas loin d’être politique. Fabrice Erre confirme : .

JÉRÉMY BERNÈDE

À voir jusqu’à la Comédie du livre (19-21 mai).

Espace Dominique-Bagouet, Montpellier. Gratuit. 04 67 63 42 78.

Pas une expo sur une œuvre, mais une œuvre inédite à lire debout !

J. M. Mart