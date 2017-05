MALFAÇONS…

Alors que les trente logements de la Villa Juliette sont occupés depuis trois ans, la crèche Boussinesq, elle, reste portes closes. En cause, selon la Ville, des malfaçons. « Les règles de sécurité applicables aux bâtiments publics étant plus sévères, précise Titina Dasylva. Or, depuis fin 2016, certaines réserves ne sont pas levées et la Ville est engagée dans une procédure administrative envers le promoteur qui doit réaliser les travaux. » Mais, souligne l’adjointe, « nous sommes soumis au calendrier de celui-ci », en l’occurrence Eiffage construction (que nous n’avons pas pu joindre). A priori, il s’agirait d’un problème d’affaissement des deux cours. Quant au prestataire privé, si sept candidats se sont manifestés, il n’en reste plus que quatre, qui ont soumis leur dossier d’appel d’offres. Le nom du lauréat sera dévoilé lors du conseil municipal de

septembre. Boussinesq devrait ouvrir en janvier 2018. À la rentrée, les 26 enfants de Lagrèze qui ont choisi Boussinesq seront à… Sophie-Lagrèze ! « On a demandé aux 632 agents si certains étaient volontaires pour constituer une équipe tampon, conclut l’élue. Donc, il n’y aura aucun souci pour assurer la transition. »