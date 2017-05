Â« Lâ€™Ã‰VACUATION A EU LIEU SANS DIFFICULTÃ‰S Â»

Direct Matin Montpellier Plus

Un collectif de jeunes précaires squattant depuis juin dernier un cinéma abandonné au cœur de Montpellier, le transformé en lieu culturel, a été expulsé jeudi par la police. Cette évacuation fait suite à un arrêt pris fin mars par la cour d’appel de la ville. a-t-on appris peu après 8 h auprès de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l’Hérault, qui a précisé que cent policiers de la sécurité publique et deux CRS étaient mobilisés. Dix-sept personnes ont été interpellées en marge de l’expulsion. dans le centre de la ville, a-t-on ajouté à la DDSP. , a-t-on précisé à la préfecture de l’Hérault. , commentent les squatteurs du Royal occupé sur leur page Facebook à propos de l’expulsion. ont-il publié en légende de photos et vidéos montrant des policiers sur la place de la Comédie. Dans un arrêt rendu fin mars, la veille de la fin de la trêve hivernale, la cour d’appel de

Montpellier a ordonné l’expulsion des squatteurs, estimant que et mettant en avant ainsi que les La cour n’a pas reconnu aux squatteurs De jeunes étudiants, travailleurs pauvres et précaires, certains appartenant aux milieux anarchistes, ont transformé le cinéma inexploité depuis deux ans en Ils avaient exprimé devant la presse fin février leur volonté de le qui a accueilli gratuitement des milliers de personnes depuis juin dernier pour des débats, des projections, des spectacles de danse, des concerts ou du théâtre. Ces jeunes disent vouloir s’inscrire dans de ce cinéma qui fut un music-hall dès les années 1880.l

Le Cinéma Royal avait été transformé en « lieu politique et culturel ».

Michel Pieyre