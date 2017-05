L’ESPRIT LUDIQUE D’ÉQUIPE

L’essentiel

Il faut avoir fréquenté Sortons jouer !, le festival du jeu de Montpellier (ils étaient 3 500 l’an passé à le faire, et vous n’allez pas manquer de vous joindre à eux ce week-end, vous allez voir, c’est super !) pour apprécier la justesse, simple, profonde, des propos de Christophe Fiorio, qui en dirige l’organisation. Deux jours durant, c’est en effet toute une société qui se rencontre, partage, s’affronte, discute, s’amuse, réfléchit autour des tables de jeux. Un échantillon représentatif de nous (puisque nous sommes 87 % en France à dire jouer aux jeux de société, contre 57 % à des jeux vidéo) mais au mieux de nous-mêmes, à notre plus cool (puisque nous jouons !).

Un bon esprit donc, ludique, ouvert, et une ambiance de même que l’on va retrouver intacts (promis !) pour la huitième fois, ces 13 et 14 mai, mais dans un nouvel espace. Grâce à un coup de pouce financier de la Métropole, le festival du jeu quitte en effet la salle Pagézy, trop exiguë désormais, pour le prestigieux Corum dont il va occuper le 3e étage (dont l’entrée donne sur l’esplanade Charles-de-Gaulle). Logiquement, les chiffres s’affolent : 130 tables vont être disposées en “univers” et pas moins de 200 jeux y seront mis à disposition du public.

Quelque 45 éditeurs seront représentés, dont 16 font spécialement le déplacement. Pour trois, ce ne sera pas un gros effort, ils sont d’ici mais c’est à ce titre qu’il faut souligner leur présence.

Captain Macaque, qui édite la série Cortex pour mettre à l’épreuve votre cerveau dans la bonne humeur ; Fantastic lombric, fondé par deux salariés d’Ubisoft, qui signe Dr Pilule ; et enfin Bioviva, spécialisé dans les jeux autour de la nature et éco-conçus, qui présentera pour la première fois ses créations sous licence Disney Nature !

Dans un même ordre d’idée, soucieux de souligner la dimension tant créative que culturelle du secteur, le festival a invité plusieurs auteurs et illustrateurs locaux. Ainsi, Florian Sirieix, jeune auteur montpelliérain, présentera en avant-première Oh Captain !, à paraître quelques jours après chez Ludonaute (éditeur vainqueur du jeu de l’année en 2016). Plus connu sous son nom d’artiste Biboun, Christophe Froissard viendra, samedi, dédicacer les jeux dont il est l’illustrateur. Le Biterrois Christophe Lauras, auteur de Trôl, sera là pour expliquer son jeu et le dédicacer. De même, les auteurs du déjà mentionné Dr Pilule, Guillaume Brunier et Jean-Philippe Caro, animeront eux-mêmes deux tables pour faire découvrir leur œuvre délirante ! Ce qui nous permet de faire le lien avec la dernière et pas la moindre des qualités du rendez-vous : son accueil. Plus de 70 personnes sont mobilisées pour tout nous expliquer et éventuellement compléter les tables. Des bénévoles issus des associations fédérées pour son organisation (Manoir du crime, Strata’J’M, Terraludis, Homo ludens, Cemea…), sans oublier ses partenaires ludiques (Bioviva, Baraka jeux, Game taverne, Le 8uit).

Moralité formulée par Christophe Fiorio : Le jeu est le propre de l’homme, comme le rire, comme le partage, et on y est toujours gagnant.

Jérémy Bernède

Samedi, de 9 h 30 à 22 h ; dimanche, de 9 h 30 à 18 h. Corum, Montpellier. Entrée libre.

Contact : 04 67 60 60 60.

www.festivaldujeu-montpellier.org.

L’ambiance est décontractée.

JMMart