Près de 18 000 pages de notes inédites du géant des mathématiques Alexandre Grothendieck ont été mises en ligne mercredi en accès libre par l’université de Montpellier, ouvrant la porte à de grandes avancées scientifiques. a déclaré Jean-Michel Marin, directeur de l’institut montpelliérain dédié au mathématicien, confirmant une information du Parisien-Aujourd’hui en France.

Les documents mis en ligne proviennent d’un fonds de 28 000 feuillets légués par le maître mort en 2014 à son élève, Jean Malgoire, toujours professeur à l’université de Montpellier. Cette publication est rendue possible par l’accord trouvé avec les enfants du mathématicien, qui conservent la propriété physique des documents mais en ont cédé les droits de diffusion à l’université. « a précisé Jean-Michel Marin. a précisé M. Marin, soulignant l’important travail d’archivage et de numérisation effectué. Méconnu du grand public mais légende parmi les mathématiciens, Alexandre Grothendieck, né le 28 mars 1928 à Berlin et naturalisé français en 1971, était un génie à l’esprit audacieux, sans concession, un écologiste radical à la personnalité hors du commun. Il a forgé une vision révolutionnaire de la géométrie avant de se retrancher du monde en 1990 dans un village d’Ariège dans le silence et le secret absolus, et d’y mourir à 86 ans. Il avait reçu la médaille Fields en 1966, récompense la plus prestigieuse pour un mathématicien, mais l’avait refusée.l