SOIRÉE BÉMOL AU DIEZE

Alors, tu me À deux minutes du compte à rebours de 20 h sur les chaînes télé, Virginie interpelle Coralie Dubost, référente d’En Marche pour l’Hérault. Les deux jeunes femmes, marcheuses de la première heure, se connaissent depuis longtemps. La question recèle les intonations de fausses confidences et leur sourire du soulagement. Pas politiques mais connectés avec Paris, les deux cents à trois cents électeurs d’Emmanuel Macron présents dans la salle du Dièze (qui devaient acquitter 5 € de droit d’entrée) ont tous eu vent du score depuis une demi-heure. Dix, neuf, huit… Le visage et le score d’Emmanuel Macron s’affichent sur l’image géante projetée au mur. Les bras se lèvent, les gens s’embrassent. Une Marseillaise démarre.lancent Victor et Antoine, deux jeunes ados fiers de leur jeu de mots.

« Nous sommes joyeux et… pas joyeux »

Sur l’estrade, au micro, avant de filer à Paris fêter Applaudissements. L’assistance s’est répartie en petits groupes, parfois autour de tables hautes ou au comptoir de l’établissement. Les verres de vins blancs et rosés s’entrechoquent poliment. L’ambiance est loin d’être débridée. Les humeurs et les mines restent sérieuses. souligne une militante. , relève Sarah, qui affirme être la 200e adhérente en France au mouvement. “Audit”, “expertises”, “étude de marché” auront été les mots les plus entendus dans les échanges. , tranche Frédéric, cadre quinqua investi dans le mouvement. À 21 h, la salle était à moitié vide.

CHRISTOPHE GAYRAUD

La fête… Sans plus.

JMMART