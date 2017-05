LE RÃ‰GIME FRONTALIER

Ce que les géographes, les juristes, les diplomates appellent le « régime frontalier » est manifestement en voie de transformation accélérée. Cette transformation ne se fait pas dans la clarté d’un processus réglé ou dans la sérénité d’une discussion publique qui se donnerait son propre temps de maturation, mais dans l’urgence, dans la violence, dans la confusion et sous la pression, voire sous la menace. Elle est profondément déstabilisatrice pour la conscience des citoyens, qui pourtant en perçoivent l’importance. Parmi les éléments de « crise » figurent évidemment les afflux de migrants et de réfugiés, et les violences qui se déchaînent pour y faire face : dans notre propre pays, les noms de Calais ou de Vintimille en témoignent. A fortiori les images que nous recevons du « cimetière marin » quotidien qu’est devenue la Méditerranée, ou des barrières fortifiées qui s’édifient dans les Balkans comme en Palestine, en Californie ou au Maroc… Nous cherchons à comprendre et à imaginer des politiques responsables, affrontant la contradiction permanente entre la justice et la sécurité.

Il ne fait aucun doute que l’institution frontalière constitue une pièce fondamentale de l’organisation juridique des Etats-Nations en même temps qu’un complexe de dispositifs disciplinaires qui mettent à l’épreuve la capacité démocratique, pour les citoyens, de contrôler les institutions au moyen desquels on les contrôle – en termes de résidence, de déplacement, de démarcation entre les populations. La conférence d’Étienne Balibar esquissera ces analyses dans quatre directions :

Elle proposera d’abord une perspective anthropologique de longue durée sur la fonction des frontières. Non seulement celles-ci n’ont pas toujours été définies par le « tracé » de nos cartes géographiques mais elles ont imposé une logique spécifique à deux questions qui traversent toute l’histoire des collectivités humaines : représenter et disposer à la surface de la terre les territoires et les routes de communication, donner une visibilité aux différences d’appartenance et de communauté.

Elle rappellera l’origine et les tensions qui habitent d’emblée l’institution de la frontière nationale, inventée par l’Europe classique et ensuite projetée par elle dans le monde entier, à travers la colonisation et la décolonisation. Elle s’interrogera sur la « déconstruction » de l’institution frontalière que produit la mondialisation capitaliste actuelle, dans laquelle se dissocient les mouvements (ou « flux ») de personnes, de marchandises et de capitaux, d’information, conduisant dans certains cas à une quasi-disparition des barrières au profit de la « simultanéité » ubiquitaire du monde virtuel, alors que dans d’autres les contrôles de personnes prolifèrent et se démultiplient à l’intérieur des territoires, en combinant les aspects sociologiques et policiers ;

Enfin elle cherchera à poser à la lumière de l’actualité la question du rapport entre un changement du regime frontalier » de nos sociétés et les transformations en cours dans la fonction et la délimitation de la violence, brouillant cette autre « frontière » qu’est la distinction de la guerre et de la paix, et produisant une sorte de fuite en avant dans la quête de fortification des lieux de vie et d’exercice de la politique. »

Etienne Balibar est professeur émérite de philosophie politique et morale, il a enseigné à l’université de Paris X Nanterre et a été titulaire de la chaire de philosophie européenne moderne à l’université Kingston de Londres. Il a notamment publié Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple (Éditions La Découverte, 2001), Violence et Civilité (Éditions Galilée, 2010), La proposition de l’égaliberté. Essais politiques 1989-2009 (P.U.F., 2010), Citoyen-Sujet et autres essais

Dernière conférence de la saison. C. Delory