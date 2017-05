Direct Matin Montpellier Plus

L’ÉCOLE S. BOLIVAR VANDALISÉE

Après l’école Pablo Neruda de la Paillade la semaine dernière, c’est au tour de l’école élémentaire Simon Bolivar, dans le même quartier, d’avoir été l’objet d’un acte de vandalisme lundi 8 mai dans l’après-midi.

Selon Catherine Dicky, la directrice de l’établissement qui a constatée l’effraction, « il s’agit d’une vitre cassée et d’un rétroprojecteur volé ». Toujours selon la responsable « l’alarme a sonné lundi vers 17 h et la société de surveillance s’est rendue sur place, sans toutefois pouvoir identifier les auteurs ». Les services de police ont été appelés sur place et les services municipaux alertés. Cet acte de vandalisme n’a toutefois pas perturbé ce mardi matin la rentrée des 246 élèves scolarisés dans cette école.

MOHED ALTRAD ET CAP SANTÉ

Le groupe d’hospitalisation privée s’engage pour trois années dans la prise en charge médicale et chirurgicale des joueurs professionnels blessés.

Mohed Altrad, président du Montpellier Hérault Rugby, et Lamine Gharbi, président du groupe d’hospitalisation privée Cap santé, ont signé un partenariat d’une durée de trois ans, à compter de la prochaine saison de Top 14.