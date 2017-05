PAILLOTES JAM

Avec les beaux jours, le JAM aménage son jardin et recréé l’ambiance conviviale et familiale des Paillotes ! La musique s’invite au jardin ! Chaque jeudi et vendredi du 11 mai au 3 juin dès 19h, on peut s’installer dans le jardin sous les cannisses du bar installé pour l’occasion ou autour des tables

champêtres. On peut y venir déguster tapas et assiettes. 3 concerts par soir !

A 20h, un premier concert en extérieur ouvre la soirée, puis à 21h15 et enfin à 22h30, deux autres concerts suivent dans la salle de concert. La programmation se veut éclectique et fait une place importante aux groupes régionaux et aux formations issues de l’école du JAM. Chaque semaine une expo pour découvrir des artistes : peinture, sculpture, collage… Et c’est gratuit !

JAM, 100 rue Ferdinand de Lesseps. 04 67 58 30 30. lejam.com

30667

C’est le nombre de visiteurs qui ont apprécié, au musée Fabre, la superbe exposition de l’artiste montpelliérain François Rouan. “Tressages” s’est achevée le 30 avril dernier et avait commencé début février. Il s’agit là encore d’un nouveau record de fréquentation après l’exposition Senufo et ses 50 000 visiteurs l’an dernier.