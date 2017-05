COURAGE OU NON-RESPECT ?

Aux grandes envolées lyriques propagées ces derniers jours dans les médias hexagonaux, Philippe Saurel a privilégié l’action concrète. affirme Philippe Saurel, qui ne souhaite pas Pour déployer son message, l’élu a volontairement choisi un site culturel. Quant à la couleur de la banderole, rouge, le premier magistrat l’envisage comme un clin d’œil aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Un appel du pied peut-être pas si innocent que cela, à quelques semaines des législatives, dans une ville où Mélenchon est arrivé en tête au premier tour.

Du côté des badauds, l’opération a d’abord fait des heureux. assure Anissa. Derrière elle, juché sur son vélo, Abdelrahim, 49 ans, prend en photo le fronton de l’opéra. confesse ce Libyen. Devant la fontaine des Trois-Grâces, cigare aux lèvres et smartphone dégainé, Bergner, un touriste autrichien sexagénaire, soutient que Avant de se rendre chez des amis pour « mater le débat » entre les deux candidats à l’élection suprême, Jean-Michel, 65 ans, s’emporte., explique-t-il, avant de filer.

À croire que l’initiative remporte un large plébiscite. Pourtant. lance Micha, un étudiant allemand. explique Sofiane, 18 ans, qui a voté Mélenchon au premier tour. À ses côtés, Julien, 22 ans, qui a glissé le même bulletin dans l’urne, opine du chef. estime l’étudiant en faculté des sciences, avant de s’interroger sur l’arithmétique politique.

Un peu plus loin, un groupe d’étudiants nîmois passe quelques jours à Montpellier pour des concours. Ils sont six et ont voté plutôt Macron au premier tour. Pourtant, même s’ils se disent en adéquation avec le message imposant dressé face à eux, ils estiment qu’il est D’autant que, selon eux, L’un d’entre eux remarque aussi que la banderole est signée et souligne qu’il y a

C’est ce nom, inscrit en toutes lettres, qui surprend Michaël Delafosse, élu (PS) de l’opposition, qui passe par hasard sur la Comédie.

Le maire a affiché sa consigne de vote.