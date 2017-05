VANDALISME

Elles étaient une douzaine de mamans et la directrice de l’école Pablo-Neruda, Bérangère Fabre, à venir demander audience ce mercredi matin à la mairie de Montpellier, suite au saccage dans la nuit de mardi à mercredi de l’établissement pailladin. C’est la huitième intrusion dans l’école depuis le mois de juin 2016. Selon Bérangère Fabre, qui a découvert le sinistre en prenant son service, il s’agit « de salles saccagées et d’un appareil photo volé. Nous sommes malheureusement habitués, un simple coup de pied dans une porte de secours et l’école est ouverte ». En tête du cortège, la représentante des parents d’élèves, Malika Boujloud s’inquiète : « Ce n’est plus possible. Nous avons peur pour nos enfants. Nous demandons à monsieur le maire de prendre en considération ce problème ». Isabelle Marsala, déléguée à la réussite éducative est venue à la rencontre des parents et de l’enseignante, en se voulant rassurante : « Il y a un terrain de jeu jouxtant l’école, fréquenté par des jeunes du quartier. Ils font des bêtises, rentrent dans l’école. Nous avons mis en place des rondes effectuées par la police municipale, mais cela ne suffit pas. Nous sommes en train de lancer un vaste plan de sécurisation des 123 écoles de la ville. C’est prévu, budgétiser : installation d’alarmes, vidéosurveillance, renforcement des clôtures ». Reste à la ville à faire constater une nouvelle fois les dégâts, déclarer le sinistre aux assurances afin que les enfants puissent à nouveau bénéficier de l’accueil nécessaire à leur épanouissement. Et pourquoi pas, selon Isabelle Marsala de « lancer une campagne de sensibilisation auprès des gens et des jeunes du quartier quant au respect de leur école ».

Michel Pieyre