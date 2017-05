ABSTENTION AU 2ND TOUR

L’abstention reste une clé du second tour de l’élection présidentielle dimanche, mais les experts doutent qu’elle puisse constituer une réserve de voix où Marine Le Pen pourrait trouver de quoi combler son retard face à Emmanuel Macron, en tête des sondages. Les deux finalistes ont encore quelques jours pour convaincre les 22,23 % d’abstentionnistes du premier tour. Un niveau plus élevé que les 20,52 % de 2012, mais loin du record de 28,4 % d’abstention du 1er tour de 2002. La présence de Jean-Marie Le Pen au second tour avait ensuite mobilisé massivement les électeurs hostiles au candidat du Front national. Rien de tel cette année avec la qualification de Marine Le Pen. Faute de , l’abstention devrait se situer dimanche, selon les dernières enquêtes d’opinion, entre 22 % et 28 % et dépasser celle du premier tour. Elle reste cependant l’une des données les plus difficiles à mesurer pour les sondeurs.

À qui profite l’abstention ?

Jean-Yves Dormagen, professeur de sciences politiques à l’université de

Jean-Yves Dormagen, professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier, distingue deux types d'abstention. D'une part les départements populaires où le Front national est fort sont aussi ceux où l'on a le moins voté au 1er tour. Une plus forte mobilisation était susceptible de profiter à la candidate FN. À l'inverse, les zones les plus mobilisées ont voté largement pour Emmanuel Macron ou François Fillon. D'autre part, plus favorable à la candidate FN :, souligne Jean-Yves Dormagen.

