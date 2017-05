TOUS COLLÃ‰S AU BÃ‰TON !

Dans l’histoire de cette web série intitulée Collé au béton, le référent principal est un banc. Lieu de confidences ou de jeux, de disputes ou de discussions… Samedi, dans le parc qui jouxte la maison pour tous Saint-Exupéry, ils sont une dizaine de comédiens a ainsi le prendre pour témoin pour cette deuxième séance de tournage.

À l’origine, ce sont des jeunes qui sont allés proposer ce projet à Urban School (*). raconte Laurent Mengual, l’un des fondateurs de l’association nommée Talents des quartiers 2016. Avec l’envie de créer une histoire. Le collège, les copains, le racisme, la tolérance : Un projet ouvert sur l’extérieur. Ainsi, Urban a lancé un casting sur Facebook qui a reçu une cinquantaine de candidatures., poursuit Laurent Mengual. Pour un grand nombre d’entre eux,

Une vingtaine de jeunes a été retenue et d’autres se sont proposés pour rester, aider à la technique, la réalisation. Avec des personnages récurrents. Les filles du quartier qui ont le verbe haut, des geek, des rêveurs… Qui se croisent, se rencontrent, confrontent leurs univers. Le casting a eu lieu en février, puis les répétitions et enfin les sketches, tournés mi-avril. Le lancement de la web série devrait se faire mi-juin, d’abord sur Facebook et Youtube, avec une régularité hebdomadaire pour l’amener jusqu’en septembre. Comme un vrai rendez-vous estival. Déjà, on peut suivre le tournage via la page Facebook Collé au béton.

Un teaser a été posté pour donner envie. Et, pour pouvoir assurer la promotion, donner au projet une visibilité sur les moteurs de recherche, l’association va s’inscrire sur la plate-forme participative Kiss Kiss Bank bank pour lancer un appel au financement. Car comme le rappelle Laurent, l

NATHALIE HARDOUIN

Contact : urbanschool34@gmail.com ; Facebook : collé au béton. (*) Urban school a été créée en mai 2016 par Gemel et Rachid Bensaïd et Laurent Mengual, pour mettre en avant le monde de l’art urbain, à la base autour du mix, de la danse hip-hop, mais aussi de la vidéo, la photo… Une partie de l’équipe de tournage qui samedi dernier s’est assise sur un banc… pour jouer.

