LES MYTHES GRECS PAS AUSSI MERVEILLEUX

Monique Halm-Tisserant est diplômée de l’Institut d’Études Politiques, docteur en Sciences de l’Antiquité et Maître de conférences retraitée de l’université de Franche Comté. Sa conférence à l’Agora des savoirs, ce soir s’intitule « Territorialité, cosmogonie, physiologie et transgression : des “frontières” en Grèce ancienne ».

Qu’est-ce que les mythes peuvent nous apprendre du monde grec antique ?

À titre personnel, je serais tentée de répondre : tout ! Pour les Grecs en effet, la catégorie narrative que nous nommons mythe ne faisait pas partie du domaine de la fiction, mais de celui du discours. Issus de la tradition orale, les mythes grecs sont des discours sur la genèse de l’univers, les commencements de l’homme et sa position dans le monde. Porteurs de sens, mais aussi fondateurs de structures politiques comme des représentations religieuses, les mythes grecs révèlent le désir d’un ordre universel et éthique, en adéquation avec la nature, fondé sur la crainte du sacré et la formulation de tabous comme le matricide ou le cannibalisme dont je parlerai dans ma conférence.

La pratique des sacrifices humains en Grèce ancienne relève-t-elle, selon vous, plutôt du mythe ou plutôt de la réalité historique ?

Rarement évoquée, l’historicité du sacrifice humain est minimisée ou niée dès l’Antiquité. Il est vrai que les nombreux témoignages qui évoquent cette pratique sacrificielle sont dispersés dans le temps et relatent essentiellement des fictions mythologiques. Pour la plupart, ils proviennent de la littérature épique et tragique ainsi que de la peinture de vases qui dénote une sorte de fascination pour la thématique. Dans ces récits, les jeunes filles (Iphigénie, Polyxène) sont immolées par égorgement, tandis que les jeunes gens (Arcas, Pélops) sont cuits dans un chaudron. Le sang des filles répond aux chairs des garçons dans ces épisodes qui font le récit des origines des grands peuples de Grèce, ou encore de rituels initiatiques liés à Artémis et à Zeus. On a trouvé de rares traces archéologiques de sacrifices humains qui remontaient à la Crète du IIe millénaire avant Jésus-Christ, et des témoignages évoquant des sacrifices de prisonniers en contexte guerrier qui tendent à accréditer la réalité de ce rite. Toutefois, cette pratique devait être très marginale puisque les Grecs eux-mêmes, quand ils l’évoquèrent, s’accordèrent à la repousser dans un lointain passé.

Vous avez étudié la figure du bourreau dans l’un de vos ouvrages – quelle était sa place dans la société grecque antique ?

La place du bourreau dans la société grecque est à la fois marginale et paradoxale. Paradoxale, car le bourreau « dèmosios » est un agent public dont le terme vient de « démos » le peuple, qui est exclusivement recruté parmi les étrangers. Aucun citoyen ne fait ce métier qui consiste à exécuter les sentences judiciaires (torture et exécutions capitales). Par son activité, le bourreau est en relation avec le sang versé, qui, corruptible, est pour les Grecs une source de souillure « miasma » extrêmement contagieuse. Si elle n’est pas neutralisée par des purifications, elle contamine les individus, pollue les territoires et peut déclencher des événements funestes. Souillé, le bourreau est donc marginalisé, perçu comme un être néfaste, intouchable, que la société relègue hors des murs dans des quartiers réservés. À Rome, il est muni de clochettes qui préviennent de son passage comme les lépreux au Moyen Âge. Pour les mêmes raisons, les peines infamantes et les peines capitales sont appliquées en dehors des cités ou aux extrémités du territoire, sur les lignes de frontières. D’autres peines, comme le bannissement et l’expulsion au-delà des frontières, visaient à protéger la cité des souillures à venir, sources de malheur potentiel pour sa population.

Pourquoi avoir choisi la thématique des frontières comme sujet de votre conférence ?

Mon choix a été motivé par le caractère fédérateur de la thématique qui permet de jeter des passerelles entre des domaines apparemment aussi éloignés que la cosmogonie, la pénalité, la psychophysiologie humaine et les rituels de possession. La notion de frontière met en évidence la cohérence de la pensée grecque qui, quels que soient les domaines, tient d’une part à l’interaction constante du sacré, de la superstition et du mythe, et, d’autre part, à la projection des schéma spatiaux du microcosme sur la construction de l’image du macrocosme qu’est le monde. En tant que limite, la frontière géopolitique s’est imposée comme modèle de l’organisation cosmique, de la géographie des Enfers et a conditionné la localisation de la répression pénale aux extrémités, terrestres et cosmiques. La physiologie et le corps humains ont aussi été pensés en termes de territorialité et de frontière, à partir d’éléments anatomiques, jouant un rôle déterminant dans les mythes de cannibalisme comme dans la conception philosophique de l’âme.

Les mythes grecs suscitent toujours autant l’intérêt des écrivains, des penseurs, des artistes, du public – comment expliquez-vous la permanence d’un tel engouement ?

Depuis le Moyen Âge, l’art a été un vecteur essentiel de cette permanence. L’Enfer de Dante, par exemple, puise à l’Enéide et aux mythes platoniciens. La peinture, la littérature, la musique de la Renaissance empruntent aux mythes une large part de leurs thématiques. Avec la redécouverte des peintures pompéiennes, le XIXème s., Néoclassique et Symboliste, multiplie les références à la mythologie. Le théâtre du XXème. s., de Gide à Sartre, via Giraudoux et Anhouil, revisite les sagas des Atrides d’Oedipe. Avec Cocteau, le cinéma s’empare des récits grecs. Le regain d’intérêt actuel peut s’expliquer par un désir compensatoire de symbolique et de merveilleux, suscité par la perte du sentiment religieux, les progrès scientifiques et techniques, et l’émergence de domaines nouveaux tels que la psychanalyse et l’ethnologie.l

Recueilli par Chloé Kaïmakian

Master recherche Lettres et Humanités

UM3 Paul Valéry

Centre Rabelais, boulevard Sarrail.

Ce soir, 20 h 30. Entrée libre.

Sur montpellier.fr et Divergence FM (93.9).

Monique Halm-Tisserant. DR