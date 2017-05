RECHERCHE ASSESSEURS DÃ‰SESPÃ‰RÃ‰MENT

Sortez les calculettes. L’Hérault compte 915 bureaux de vote. Chacun est tenu par un président (désigné par les maires), aidé par deux assesseurs (qui tiennent les cahiers d’émargement). Ces derniers sont logiquement issus des formations politiques des candidats. FN et En Marche ! devront donc mobiliser chacun au minimum 915 militants pour le dimanche 7 mai, le double si ces assesseurs veulent profiter de quelque temps de pause entre 8 h et 19 h ou 20 h.

À ce bataillon pouvant atteindre plus de 3 500 personnes, les camps des deux finalistes devraient également désigner des délégués veillant au bon déroulement du scrutin. Soit dans l’idéal plus de neuf cents personnes supplémentaires fois deux. Au total près de 5 000 personnes pourraient donc être mobilisées pour cette mission, une première pour de nombreuses d’entre elles. FN et En Marche ! disposent d’un délai jusqu’à jeudi pour transmettre les noms des assesseurs et délégués aux communes. Chez En Marche ! trois bénévoles seraient occupés à plein-temps depuis mardi dernier pour dénicher ces perles rares. Le FN, un peu plus rompu à la tâche, rencontrerait toutefois des difficultés surtout dans les zones rurales. Le PS du département a adressé un mail à ses militants pour connaître les bonnes volontés prêtes à donner un coup de main. En temps qu’assesseurs mais pas délégués, ce poste ayant l

Christophe Gayraud

5000 bénévoles d’ici jeudi prochain.