LE WALK HOME TOUR POUR UNE AUTRE VILLE

Insolite et coups de cœur au programme ! Ces deux Montpelliérains de 22 ans ont tout des greeters, ces résidents bénévoles qui font découvrir leur ville sous un angle différent. Leur cible,

Le même esprit informel et amical mais les visites qu’ils ont imaginées sur leur site walkhometour.com sont en revanche, payantes. Du Peyrou aux confins du Pic Saint-Loup, les deux amis d’enfance sont raides dingues de leur ville et de ses environs chérie. Si Nathan, le littéraire trouve la ville et offrant tant Umberto, passionné d’art ne jure que par le mix historico-architectural

L’énergie combinée des deux partenaires souffle un vent frais sur la traditionnelle visite de ville. Du Food & monuments tour (65 €), balade culinaire aux escales historiques avec rencontre de producteurs locaux, à la Street Art Expérience (55 €) pour une découverte du meilleur de l’art urbain et de ceux qui le font, de bien alléchantes propositions donnent des idées d’ailleurs au Montpelliérain que rien ne semble plus ébaudir. On se laisserait bien tenter par un dîner chez l’habitant tout aussi clapasien que nous, à travers le Walk Cookers Hosts (25 €). par exemple. À moins que l’immersion dans une Pub crawl expérience (30 €) ne donne une furieuse envie de tomber la chemise. Une quinzaine d’expériences et d’immersions originales sont déjà disponibles sur le site. Et nul besoin d’être un estranger pour s’y coller ! l

VALÉRIE MARCO

Nathan et Umberto, Montpelliérains proposent leur vision de la ville.

R. de Hullessen