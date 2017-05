AUTOROUTE OU DÃ‰CHARGE ?

Direct Matin Montpellier Plus

Sabrina, accompagnée de sa jeune fille, est en colère. Il suffit en effet d’arpenter quelques minutes la rue de l’Aiguillerie, l’une des artères commerçantes de la cité, pour se rendre compte du nombre hallucinant de véhicules qui circulent. exagère volontairement Bénédicte, de la boutique Ligne 29. Livreurs, artisans, riverains, motards et cyclistes se croisent en effet quotidiennement dans cette artère étroite. Sans vraiment se soucier de la sécurité des piétons. assure Michel, un passant matinal. constate Cécile, de Muyuka, qui conçoit que mais propose une solution à ce phénomène, en leur dédiant

Mais la fréquentation des véhicules n’est pas le seul souci dans ce secteur. La propreté en est un autre. lance Michel, d’Amandeous.

Pour Jérôme, patron du restaurant la Diligence, il s’agit d’un problème de civisme. Le président de la Faduc, Alain Simon, soulève quant à lui un mais aussi la qui font fuir le quidam.

Des symptômes dont les commerçants pourraient s’emparer collectivement. Mais, ils l’avouent eux-mêmes, ils ont du mal à se et à Nathalie, la buraliste et présidente de l’association des commerçants, n’a d’ailleurs reçu Pourtant ces derniers mois, ces problèmes engendrent, selon eux, une et donc, de leur chiffre d’affaires. Il y a urgence à endiguer ces phénomènes. Sous peine de voir le cœur de ville cesser de battre. L

SÉBASTIEN HOEBRECHTS

Entre les poubelles et les véhicules, autant de problèmes dans la rue de l’Aiguilerie.