UNE GARE ENCORE Ã€ QUAI

On n’y vient pas à pied, ni en tramway d’ailleurs mais en voiture. Au bout d’un chemin de terre, singulièrement boueux après les dernières pluies, l’ultra-modernité, toute en béton fibré, verre et acier de la gare Montpellier Sud de France vous saute aux yeux. Des dizaines d’ouvriers s’activent, qui aux pieds des escalators – encore à l’arrêt évidemment – ou qui dans l’immense hall surplombant les six voies et les trois quais. expliquait, en février dernier, l’architecte Marc Mimram, concepteur, avec Egis et l’atelier Nebout, de l’équipement à près de 140 M€. Quand même.

Le maître d’ouvrage, Icade Promotion, qui travaille avec un groupement d’entreprises, parmi lesquelles Fondeville et Engie, supervise les travaux. Xavier Lorenzo, directeur de projets chez Icade, pense notamment aux palmes de béton fibré employées pour la couverture de la gare.Ce choix permet au bâtiment d’afficher

On commence aussi à deviner ce qui sera, d’ici l’automne prochain, un parking automobile. Ce phasage particulier (et très critiqué !) puisque la gare montpelliéraine entrera, elle, en service dès le 8 juillet 2018 selon la SNCF, laisse, mécaniquement, plus de temps à Icade. l

Frédéric mayet

Voir également la vidéo sur Midilibre.fr.

Près de 80 ouvriers s’activent jusqu’à fin septembre, aux multiples finitions.

RDH