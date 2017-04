HEAD RECORDS S’ENTÊTE

Les mélodies en sous-sol, ça lui connaît, Abel Gibert, lui qui assure la programmation du Black Sheep, l’indispensable caf’-conc’ du boulevard Louis-Blanc, à Montpellier, et préside en parallèle au destin du label Head Records, que la France entière nous envie pour sa furia électrique et son éclectisme furibard. Par ici, le programme !

1 Big Business + Whores

Formé en 2005 à Seattle, le duo Big Business (Jared Warren à la basse et au chant, et Coady Willis à la batterie) a rejoint l’année suivante Los Angeles, en même temps que les rangs du vénéré groupe The Melvins. Actif en parallèle, Big Business parvient à concilier ruades bruitistes et marrades mélodiques.

Le 28 avril, 21 h. Black Sheep, Montpellier. 13 €.

2 Marché du vinyleet des Labels

L’amour du disque ne s’arrête pas à l’opération du Disquaire day. Pour ce petit marché, une vingtaine d’exposants : labels producteurs de disques et vendeurs pro de disques neufs et d’occasion proposeront leurs meilleures sélections.

Le 29 avril, 14 h-18 h 30. Place Dionysos, Montpellier. Gratuit.

3 Film documentaire & paroles libres

Réalisé par Frédéric Sadaune et produit par Culture d’Images, le documentaire Emergency dresse le portrait de cinq salles (l’Ubu à Rennes, Mains d’Œuvres à Saint-Ouen, le Marché Gare à Lyon, le Rack’am à Brétigny-sur-Orge et La Clef, à Saint-Germain-en-Laye), entre émergence artistique et urgence du contexte. Dans la foulée de la projection, le public pourra écouter et participer à un débat sur le thème de “La presse 2.0 face à la presse traditionnelle”, autour de l’évolution de l’information critique et de la communication musicale…

Le 29 avril, à partir de 16 h. Médiathèque Émile-Zola, Montpellier. Gratuit.

4 Aluk Todolo + Indians don’t know…

Comme il doit bien exister une autre forme de vie quelque part, d’autres musiques sont possibles. Le trio parisien Aluk Todolo pratique par exemple, un rock instrumental halluciné, nimbé d’occultisme, qui emprunte au psychédélique, au krautrock, à la noise et à la musique contemporaine répétitive. Brrr… Quant au groupe montpelliérain Indians Don’t Know Pain, il pratique un rock géométrique tout en asymétries et polyrythmies.

Le 29 avril, 21 h. Black Sheep, Montpellier. 10 €.

5 69 + My Great Blue Cadillac

Les talents d’ici sont en haut de l’affiche ce soir ! Fondé par les Biterrois Virginie Peitavi et Armand Gonzalez (ex-Sloy), le duo 69 brille dans le noir de sa cold wave robotique et erratique, étique et post-apocalyptique. Autre duo (montpelliérain cette fois) formé de Louise et Eddy, My Great Blue Cadillac fascine par sa rage froide qui, telle la lave, déborde le post-punk pour cramer un noise blues inouï. l

Jérémy Bernède

Head Records, 14 rue Dom-Vaissette, Montpellier. www.head-records.com.

Le puissant et délirant duo américan «Big Business».

