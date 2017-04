1ER MAI

Il sera tentant, ce lundi, de comparer l’affluence du 1er Mai 2017 à celle des défilés de 2002. Quinze ans plus tard, ce grand rendez-vous social se retrouve à nouveau dans un entre-deux tours d’élection présidentielle marqué par la qualification du Front national.

Au niveau départemental, Serge Ragazzacci (CGT), Noël Mas (Solidaires) et Éric Bachelart (FSU) dénoncent sans ambiguïtés la tentation d’un vote frontiste, sans pour autant exonérer François Hollande et sa majorité d’une part de responsabilité. « C’est la situation économique et sociale qui a permis à l’extrême-droite de progresser, notamment dans l’Hérault. On ne peut pas renvoyer les deux candidats dos à dos mais, pour nous, Macron est un candidat libéral », observe Serge Ragazzacci. « En 2017, on n’a pas eu une réaction à la hauteur des dangers que représente le FN. Mais depuis 2002, c’est la même politique avec les mêmes résultats », résume Éric Bachelart. Avec les autres représentants syndicaux, ils invitent les partis politiques « qui prétendent défendre les intérêts des salariés » à proposer une alternative crédible lors des prochaines élections législatives et « éviter un parlement bleu ou bleu marine ».

Montpellier : départ 10 h 30 place Zeus, à Antigone. Force ouvrière, de son côté, appelle à un rassemblement devant la préfecture, à 11 h.