QUESTION DE BON SENS

Le Battle of the Year (Boty) verra le 6 mai, au Zénith sud, les douze meilleures équipes de danseurs (Bboys) de France métropolitaine et d’outre-mer s’affronter dans des joutes chorégraphiques fulgurantes de six minutes. Mais avant l’événement, c’est déjà… l’événement avec A Change of Direction, un festival à la fois pluriel et unique !

1 Montpellier rap festival

Il débute ce vendredi 28 avril au restaurant agencé par le designer Philippe Starck, Aux Grands enfants, par une soirée “US Bronx style party” qui réunit les pointures new-yorkaises (10 €). Prévue au Rockstore le 3 mai, la deuxième date mettra en vedette Set & quipe (15 €).

Toujours au Rockstore, la seconde soirée dédiée au rap français prévue le 4 mai mise sur Chill Bump (17 €).

On reste rue de Verdun le soir suivant, 5 mai, pour un concert rare de pur rap old school de Brooklyn avec le duo Blahzay Blahzay et Jeru the Damaja (12 €) ; un concert suivi d’une Mouv’Party en entrée libre. L’Antirouille accueillera le 6 mai l’after officiel du Battle of the Year avec les DJ’s Bronco et Spoilt Bastard (7 €).

2 Le hip-hop est dans la rue

Le premier rendez-vous est prévu ce samedi 29 avril, au Petit-Bard, de 13 h à 19 h : les 16 meilleurs Bboys de la région Occitanie s’affrontent en un contre un pour leur place au Boty du 6 mai. Le 3 mai, de 14 h à 18 h, c’est la place de la Comédie qui sera investie avec, entre autres, l’équipe Street Off (Lyon) et Slap Back (Nantes). Le rendez-vous sera prolongé par une “block party”. Le 4 mai, on se retrouve au kiosque Bosc à partir de 18 h, pour une rencontre dansée avec les crews outre-marins (Mayotte, Réunion, Nouvelle-Calédonie) avant la projection du documentaire Mayotte hip-hop (R) évolution. Au même endroit le 5 mai de 17 h à 19 h 30 pour un battle féminin (Bgirls) en deux contre deux, et un autre masculin en un contre un.

3 Culture hip-hop et transmission

Ce vendredi, on pourra apprécier aux Grands Enfants, une exposition de photographies de Janette Beckman (studio portraits) et Joe Conzo (street views) qui seront présents au vernissage vendredi, à 18 h.

Pour ce qui est des stages, trois sont programmés dans deux maisons pour tous (voir sur le site).

Résultats de ces mouvements tous azimuts samedi 6 mai au Zénith sud, prenez date ! l

Jérémy Bernède

www.botyfrance.com

En prologue du BOTY, le 6 mai.

JMMART