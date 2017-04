CONFÉRENCES

9 h 45. La mer ou le « paradoxe du frigo », garde manger et poubelle à la fois. 10 h 45. Les objectifs Développement Durable, quel rôle pour l’économie sociale et solidaire ? 12 h 15. Quelle place pour le monde de la recherche dans les négociations multilatérales sur le climat ? 14 h 30. Villes et alimentation : dans un monde qui s’urbanise comment développer des systèmes alimentaires durables ? 15 h 30. Artificialisation des sols et conséquences sur la biodiversité 16 h 30. Valorisation du patrimoine « ordinaire » des campus : art, science et biodiversité.

Salle Ch. Camproux, Maison des Étudiants. Entrée libre.

ATELIERS

9 h 45. Le crowdfunding et les projets durables. 12 h. L’engagement des étudiant.e.s dans des projets de développement durable en France et à l’international. 14 h. The Sustainability Literacy Test.

Salle Jean Moulin, Maison des étudiants

Salle du conseil, bât administratif Les Guilhems. Entrée libre.

ET AUSSI…

Des ateliers pratiques (sur inscription), un laboratoire des initiatives étudiantes.

www.univ-montp3.fr. 04 67 14 20 80.