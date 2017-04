Direct Matin Montpellier Plus

LA PROCHAINE ZAT

La 11e édition de la Zone artistique temporaire (Zat) achevée, au parc Montcalm, on connaît déjà la destination de la future édition. Ce sera au tour du quartier des Prés-d’Arènes d’accueillir, au printemps 2018, la 12e édition de la Zat. C’est le maire Philippe Saurel qui l’a annoncé en tirant le bilan : « Montpellier a réussi le pari de l’exigence artistique et d’une fréquentation familiale et populaire incroyable. »

Par ailleurs, toujours au rang du bilan, le parc Montcalm, ce week-end, a rassemblé près de 40 000 visiteurs qui ont pu découvrir les 22 spectacles présentés. Et le tout, bien sûr, gratuitement.

7 MAI « ALLEZ VOTER »

Cet appel citoyen est lancé par le Montpellier Canoë Kayak Eau Vive, qui, plus insolite, propose à toutes les personnes qui auront voté une initiation à leur discipline ou une balade gratuite sur le plan d’eau de la Maison du Lez. Rendez-vous de 11 h à 16 h avec la carte d’électeur tamponnée. Pour les plus de 6 ans. C’est gratuit et encadré par les moniteurs du club.

montpellier-canoe-kayak.com.

VIDE-GRENIER

“Vivre à Antigone” organise son 19e vide-greniers samedi 29 avril, de 7 h à 17 h, autour de Don Bosco, du Nombre- d’Or. Places limitées.

Réservation obligatoire au :

06 67 20 93 37.