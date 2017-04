RETOUR Ã€ TCHERNOBYL

Tchernobyl, 26 avril 1986. Dans la petite ville de Soligorsk, en Biélorussie, à l’époque en Russie, la petite Olga Murashka, 1 an, vit avec ses parents ses derniers instants d’insouciance. 300 kilomètres plus au sud, le cœur du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl, en Ukraine, fusionne et explose. Trente ans plus tard, la jeune photographe, aujourd’hui montpelliéraine, est revenue au plus près du théâtre des événements de son enfance. Dans la ville de Pripiat, à 2 kilomètres de la centrale Lénine. débute Olga Murashka, comme pour dédouaner son pays, l’URSS, d’un événement extraordinaire. En grandissant, la petite fille mène une vie quasi normale. Des traitements à l’iode pour la prévention des cancers de la thyroïde liés à l’exposition au Césium 137 et des vacances au bord de la mer Noire en Bulgarie, « pris en charge par l’État », toujours pour l’iode.

« J’ai voulu comprendre, voir mon ennemi »

Ce que fera la jeune femme adulte en 2015, en s’approchant au plus près du monstre de béton et d’acier. Une journée, pas plus, à Pripiat, pour cause de radioactivité. Une ville abandonnée depuis 31 ans, livrée à la nature, aux loups, aux chevaux sauvages, avec ce qu’il reste de ces 50 000 habitants qui vivaient là, évacués en urgence quelques heures après l’explosion. Un gymnase, un appartement, une gazinière. Des ustensiles figés dans le temps et l’éternité de la radioactivité. Ne rien toucher. , commente Olga Murashka. Un hôpital,, les structures des antennes Une quinzaine de photographies noir et blanc argentiques conclut l’artiste. Le jour où tout commenca, le 26 avril 1986 à 1 heure et 24 minutes.l

Olga s’est approchée au plus près de la centrale, en haut à droite sur sa photo.

