LES MINOTS FANS DE SUNRA

Chloé et Elliot, 4 ans, regardent le tableau de Sunra Ceci n’est pas un cœur, hommage à Ceci n’est pas une pipe de Magritte. Pour les petits, l’affirmation est évidente :

Très à l’aise, les gamins échangent avec l’artiste. Sunra leur parle d’inspiration puis montre, sur sa tablette, le Guernica de Picasso pour expliquer la genèse d’une autre de ses œuvres, accrochée dans l’ancien appartement de fonction de l’école. rit un enfant qui a vu un dessin du rat à cœur caché sous l’évier, dans la cuisine.

De Ratatouille à l’ONU

En un mois de résidence, Sunra a exploité chaque recoin et métamorphosé toutes les pièces du premier étage. apprécie la directrice. , remarque Sunra qui leur a expliqué le collage, le dessin au rétroprojecteur, le tableau au pochoir ou à la bombe, « exemples à . Ainsi, épaulé par son ami complice Oups, Sunra a créé la chambre Atlantide, où les arêtes de poisson scintillent ; et, avec Yann, créateur de tête d’éléphant en fil de fer et papier recyclé, il a aménagé une oasis. Entre les deux, s’ouvrent la pièce rouge, débordante de cœurs, et puis celle de l’enfant de l’ONU, avec un palpitant prêt à exploser.

Pour les maternelles, les détails comme l’ensemble des fresques , note une fillette. enchaîne son voisin. s’extasie Roxane qui ajoute, l’œil sur la maîtresse : Un copain précise : confirme la directrice en parlant de l’artiste solidaire et activiste qui œuvre volontiers quartier de la Méditerranée, l’un des mieux illustrés de la cité. Car c’est ici même, en juin dernier, que les petiots l’ont repéré.

Avec Oups, il réalisait alors des fresques dédiées aux musiciens. dit une maman. ajoute un petit gars… Qui file retrouver sa classe alors que des CE1 de l’école voisine entrent à leur tour dans cette “petite galerie” initiée par l’équipe pédagogique pour l’académie… et pour entendre Sunra raconter comment, en jouant sur la couleur, faire vibrer de poésie des photos choisies.L

CAMILLE-SOLVEIG FOL

Avec l’accord de la mairie, l’expo à l’école Florian (49 rue de la Méditerranée) sera accessible exceptionnellement aux visiteurs sur réservation (04 67 65 73 50). Pour en savoir plus : sunra.net.

