L’ALIMENTATION : ENJEU MAJEUR POUR LA SANTÉ D

Contrairement A l’occasion de l’inauguration du restaurant Saveurs et santé, des Halles Solanid (lire ci-dessous), jeudi matin au sein du Décathlon d’Odysseum, le Dr Dominique Bourgouin, micronutritionniste qui élabore les menus, a tiré la sonnette d’alarme. Notre époque, hautement paradoxale, est obsédée par la minceur mais s’empiffre de cochonneries grasses et sucrées et de plats tout faits dont la qualité nutritionnelle laisse à désirer. Or, les bienfaits d’une alimentation riche et variée sur la santé ne sont plus à démontrer.

Le problème des maladies chroniques

Mais nos habitudes ont considérablement évolué depuis les années 1950, comme le souligne un rapport de l’OMS (“Alimentation, nutrition et prévention des maladies chroniques”) : nos repas comportent trop de produits carnés quand, avant, ils étaient composés essentiellement de végétaux : fruits et légumes, céréales, légumineuses. Le groupe Fontalvie, spécialisé dans le suivi des personnes souffrant de maladies chroniques (diabète, obésité, maladies cardiovasculaires…), a mis sur pied dont les cinq piliers sont : manger mieux gras, donc, avec Il faut aussi faire attention aux sucres cachés (pain et riz blancs), adopter épices et aromates au lieu du sel, favoriser les protéines végétales (riz, blé, amandes, lentilles, pois chiches, quinoa…) et La praticienne en est sûre,

Ou quand la santé vient en mangeant.l

Yann Desplan et Dominique Bourgouin au Saveurs et Santé de Décathlon.

