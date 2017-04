FONTALVIE Lâ€™ENVIE Dâ€™OPTIMISER LA VIE

Le groupe Fontalvie, fondé par le Dr Jacques Desplan, spécialisé dans le suivi des maladies chroniques, a créé deux filiales. L’une, R-Révolution santé, consiste en un centre proposant des activités physiques, des ateliers de cuisine et pratiques pour L’autre, ce sont les Halles Solanid, marque de restaurants. , insiste Yann Desplan, le gérant de la société. Celle-ci dispose de trois unités de production : dans les Pyrénées-Orientales, le Cantal et à Lodève. Cette dernière délivre 3 500 repas par jour pour les collectivités (écoles, maisons de retraite…) et alimente également les quatre restos de l’Hérault. Les menus changent toutes les semaines et sont Soit 12,90 € pour un menu avec entrée, plat, dessert ou boisson.l

D. P.

Restaurant Saveur et santé, au sein du magasin Décathlon, centre commercial Odysseum.

Un nouveau restaurant Saveur & Santé au sein du Décathlon Odysseum.