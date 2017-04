EXQUISE CHICHOUMEILLE

Institution montpelliéraine depuis maintenant plusieurs décennies, le restaurant La Chichoumeille à Castelnau-le-Lez est de ces adresses qui restent ancrées dans nos mémoires. De part son nom chantant qui évoque les plats traditionnels languedociens : en l’espèce il s’agit d’une sorte de ratatouille avec des lardons. Mais aussi parce qu’il fait souvent rire les enfants à son évocation. Et puis, tout simplement, parce qu’on y a tous, un jour, mis les pieds. Soit pour y boire un verre un vendredi soir lors des incontournables soirées Alegria. Soit pour un repas d’affaires. Un événement particulier : naissance, anniversaire, mariage. Ou, enfin, pour un bon petit repas en famille ou entre amis autour d’une carte largement inspirée de la cuisine méditerranéenne. À croire que le lieu fait partie de nos vies. Et ce, pour le plus grand bonheur d’Arnaud Verdoux, le gérant, qui a repris cette affaire il y a onze ans. Aujourd’hui, La Chichoumeille, qui dispose d’une superficie de 4 500 m2 de terrain, avec patio de 600 m2, piscine et trois salles pouvant accueillir 200 convives, tente de satisfaire à toutes les demandes Depuis peu, c’est Joffrey Morgallet, jeune chef pétri de talents, qui est derrière les fourneaux. Après un long apprentissage sous les ailes protectrices de Jean-Luc Rabanel, chef doublement étoilé installé à Arles, il a décidé de découvrir d’autres goûts, d’autres cuisines, d’autres chefs. À commencer par Pascal Oudin à Miami avant de travailler aux côtés de Michel Del Burgo, à l’hôtel Le 111 à Carcassonne (1 étoile Michelin). Puis Romain Gandolphe, dans son établissement Au Vivier, à l’Isle-sur-la-Sorgue (1 étoile également).

Une nouvelle carte présentée le 27 avril

« Avec lui, Arnaud Verdoux fait le pari de la jeunesse pour un établissement qui veut garder son côté dynamique et novateur en travaillant quotidiennement les produits de saison. L

LAURENT VERMOREL

Tous les mardis midi, présence d’un magicien qui fait du close-up durant le service. La Chichoumeille, 390 chemin des Cauquilloux à Castelnau-le-Lez. 04 67 71 92 86. www.lachichoumeille.com