Dans une salle de la MPT Caillens, cinq écoliers, représentant de CM2 et CM1 de l’école Diderot sont venus installer l’exposition Souvenirs de famille. L’occasion d’expliquer ce projet porté par Gabrielle Gonzalez, animatrice à l’association ThéâViDa, et né à Perpignan entre 2012 et 2016.

Une façon de dévoiler leur vision du quartier

Depuis septembre, elle se rend chaque semaine dans les écoles Dickens, Diderot, le centre aéré les Aiguerelles afin de tirer des élèves des “souvenirs de familles”. Avant d’être pris en photo avec celui-ci : un éventail, un drapeau, des photos, une carte du monde, un bâton massaï…

Ils seront accrochés ou présentés sous vitrine aux côtés de trois sculptures en papier mâché, là aussi fabriquées par les enfants et qui représentent leur quartier.

Ils ont choisi la forme, donné des couleurs à leurs créations. Et ajouté des éléments comme une piste d’atterrissage pour hélicoptère…sourit Walae.

75 enfants, âgés de 6 à 12 ans, ont participé à ce projet, à mener sur trois ans.

Trois fresques toujours des trois unités urbaines, Aiguerelles, Saint-Martin, Tournezy. Une autre façon de découvrir la vision des enfants de leur quartier. Avant d’en investir les rues dans deux ans à travers un carnaval. Troisième volet de ces fenêtres ouvertes sur l’histoire et la vision des habitants des Prés-d’Arènes.l

Wafae, Sabrina, Mustafa, Clara, Fahd et Gabrielle en pleine installation.

