GUINGUETTE DE CHÃ‚TEAU

L’esprit guinguette au cœur d’un château ! La 4e édition de Chic !, vente de créateurs, s’apprête à prendre ses marques dans le cadre élégant et raffiné de la folie du XVIIIe siècle de La Mogère.

Toujours à la manœuvre, Sophie Cozon, l’âme des bijoux MiLA créations, a concocté une fois de plus un rendez-vous… chic et décontracté, dédié à la mode et à la déco, misant sur la qualité des exposants,

L’idée est de créer, l’espace de deux jours,de faire connaître des savoir-faire et des talents made in France, et d’avoir le coup de foudre pour

Cette année, Chic ! monte en gamme en accueillant quelque 33 participants, dans des domaines aussi divers et variés que le prêt-à-porter féminin (Inari), la création de sièges (atelier Compas), la maroquinerie (L’hirondelle et le barbier), les luminaires (Zaralobo), la lunetterie (Les yeux du loup), le linge de maison (L’un et l’autre), la lingerie (Fleurs, pois et cie), la céramique (Stéphanie Minervini), etc.

Mais la grande qualité de ce salon, c’est d’offrir en plus une ambiance champêtre, amicale et familiale. Le totem, sorte de vitrine de l’art des créateurs qui y dispose chacun une pièce, installé dans la première cour du château, donne d’entrée le ton. L’an dernier, il s’agissait d’un vieux gréement, cette année, place à la caravane aux couleurs gypsy d’Une petite pièce en plus pour se faire une première idée.

Dans la seconde cour, le coin des saveurs prend ses aises pour ravir palais et papilles. Chic ! y accueille les vins du Clos sorian, le traiteur Les Cocottes gourmandes, le safran de My Home farmer, le food-truck Mother Trucker ainsi que les spiritueux de Pin parasol,et le miel de Beecolor avec, pour ces deux derniers,

Cerise sur le gâteau, un afterwork en musique, le vendredi soir, promesse d’un samedi hautement créatif et gourmand. conclut Sophie Cozon.l

Diane Petitmangin

Chic !, château de la Mogère, 2 235 route de Vauguières. Vendredi 21, de 12 h à 21 h, et samedi 22 avril, de 10 h à 19 h.

Entrée : 3 €. www.vente-chic.fr.

Chic ! La vie de château version guinguette.