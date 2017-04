MOBILISATION

Parents et enseignants du collège Alain-Colas, à La Croix-d’Argent se sont une nouvelle fois mobilisés mardi pour réclamer au rectorat plus de moyens pour leur établissement. « Nous demandons l’ouverture de deux classes supplémentaires pour que les élèves ne soient plus trente en 6e et 5e et l’ajout de dix heures trente de dédoublement », précise Audrey Marc, professeur et déléguée Snes/FSU du collège.

Une trentaine de personnes s’est rendue mardi matin sous les fenêtres du rectorat, rue de l’Université, pour réclamer audience au recteur Armande Le Pellec Muller. Le député de l’Hérault Jean-Louis Roumégas accompagnait la délégation : « L’établissement est dans une zone difficile socialement, le personnel enseignant se mobilise pour un projet pédagogique. La dotation horaire du rectorat les empêche de continuer ce travail. »

Reçu par le directeur de cabinet du recteur, le collectif est ressorti « sans avancée ». Les parents d’élèves ont donc décidé le blocage du collège mercredi à partir de 7 h 45 « sans toutefois empêcher les enfants d’entrer dans l’école ». Après une grève le 7 mars dernier, les entretiens au rectorat, un blocage le 15 mars, enseignants et parents attendent maintenant une réponse au courrier adressé à la ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem.

