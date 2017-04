VOICI MARS EN AVRIL…

La saison estivale 2017 démarre fort pour La Dune qui annonce dès son premier week-end d’ouverture la présence de Bruno Mars, le samedi 8 avril. La direction, l’équipe, le logo, 2017 signe le renouveau du club mythique grand mottois. Tout change, sauf le lieu. La Dune se réinvente et entend se moderniser en 2017, changement d’ambiance, réorganisation de l’espace et nouvelles thématiques musicales sont au programme. Les soirées auront désormais lieu le mercredi, remplacées par un rendez-vous hip-hop chaque jeudi. De quoi animer les soirées du littoral héraultais encore longtemps. Et pour cette réouverture, le club frappe fort en annonçant la venue de Bruno Mars, après son concert à l’Arena. L’artiste sera présent avec son équipe jusqu’au petit matin. On ne sait pas encore si la pop star se prêtera au jeu des platines pour mixer le temps d’un set avec le DJ résident du club, Alex Evander, mais rien n’est impossible… Pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion d’obtenir leurs billets pour le concert qui affiche complet, vous pouvez d’ores et déjà acheter vos entrées dans les réseaux habituels (Fnac, Digitick…).l

Tarifs de 30 à 40 €.

AFP