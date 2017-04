Â« DES SEMELLES ET UNE FRONTALE ! Â»

Le médecin

Y a-t-il des dangers à courir en ville ?

Danger, le mot est fort ! Tendons et articulations n’aiment pas les sols durs. Je conseille de courir avec des semelles absorbantes de choc et à la frontale s’il fait nuit. Côté pollution, si le fait de courir à plusieurs rend heureux, alors il ne faut pas s’en priver !

Côté alimentation ?

Une collation à 16 h qui apporte 400 calories (pain, fruits, céréales) suffit. Le dîner privilégiera les sels minéraux éliminés en courant.

Que conseillez-vous aux débutants ?

De se préparer avec des séances alternant marche et course et de travailler en aérobie : courir lentement pendant une longue distance. Deux fois quarante-cinq minutes par semaine, c’est déjà très bien pour son bien-être et sa santé.l