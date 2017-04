CES RUNNERS QUI FONT LEUR COURSE EN VILLE

L’une des caractéristiques de l’endurance serait, dit-on, de pouvoir parler en courant. Avec Night run, les joggeurs pourraient même se laisser tenter par un apéro entre deux foulées. Mais jamais avant la troisième mi-temps !

Depuis trois ans, maintenant, Guillaume Mellone et sa douzaine de donnent un rencard devant l’office de tourisme, tous les mardis (40/45 min) et jeudi (une heure et plus) à 19 h 30 sonnantes à l’horloge de la Comédie, pour un run urbain. Qu’il pleuve, neige ou vente.

naît ainsi du désir de manger ensemble quelques kilomètres à la tombée du jour par passion, à la fraîche en été comme à la très piquante en hiver.

Que l’on coure pour la forme, ou que l’on soit un compétiteur dans l’âme, le Night run est ouvert à tous, sans distinction d’âge et de niveau. Le concept fait mouche. Pour Léna, étudiante et jeune pompier volontaire, c’est une première. témoigne la jeune Ardéchoise qui avoue préférer la nature. «, au gré de la vingtaine de parcours élaborés par l’association qui les distille sur sa page, chaque lundi.

Même son de cloche du côté d’Éric Ferran, de la boutique Temps course. Le spécialiste historique de la course à pied, rue de la République, organise des coachings plus affûtés, mais tout aussi gratuits et accessibles, les mardis et jeudis à 20 h (Philippidès) et le samedi à 9 h (départ de la boutique) encadrés par des pros, dont Fabien Manzanares, 20e au marathon de New York, s’il vous plaît ! précise Éric Ferran, pour qui cette tendance ne présente que des avantages.

Julie Duchalais, trésorière de Night run, n’en rate jamais une.

Avec le temps, elle s’est installée dans un rythme qui lui permet d’être une sacrée meneuse. Voilà le secret de la sucess story. Pas étonnant qu’on leur colle aux basques ! l

Valérie Marco

Le Night Run Montpellier se retrouve par dizaines, devant l’office du Tourisme.

