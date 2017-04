LEUR MÉDICAMENT, LE GÉNÉRIQUE À GOGO

Envoûtants ! Certains génériques de séries ou de longs-métrages sont bien plus que de simples vitrines, mais de véritables expériences. Cultes pour certains. Du très psyché au fantastique en passant par l’effroyable , le générique méritait bien qu’on lui consacre une nuit, organisée par le centre d’art La Fenêtre, en partenariat avec l’association We Love Your Names (WLYN) et les cinémas Diagonal.

Laure Chapalain, présidente de WLYN, qui célèbre cet art à part entière à travers le site qu’elle lui dédie, le définit comme cet

Au programme, une sélection de génériques internationaux, la présentation du prix Rosalie 2017 (meilleur créateur de générique pour un film français) et une sélection de génériques réalisés par Olivier Marquézy, qui animera un atelier de stop-motion pour enfants de 6 à 14 ans, à la Fenêtre l’après-midi du 6 avril, aujourd’hui donc.

Ce qui œuvre pour Les Brigades du titre (studio spécialisé dans la création pour le cinéma et la télévision) a développé un logiciel d’animation qui lui permet de déployer celle-ci en temps réel, ou presque.

Grâce à un dispositif léger, sorte de “banc-titre” optimisé pour enregistrer , les enfants pourront imaginer et créer leurs animations sur la base de personnages en papier, objets détournés…

Pour celui qui a créé les génériques de ou de d’Amalric,

Laure Chapalain resserre un peu plus,

Ainsi, quatre heures durant, le public va s’enfiler des génériques, sans craindre la surdose. se réjouit Laure.l

Valérie Marco

Projection : Diagonal, rue de Verdun.

Ce jeudi 6 à 20 h. 5€.

Atelier : La fenêtre, 27 rue Frédéric-Peyson.

À 14 h. 7/10 euros par enfant, 4/5 euros

dès le 2e enfant.

Sur inscription par mail à l’adresse

emilie@la-fenetre.com.

Au programme de cette soirée de projection, du générique et surtout rien d’autre.

JG