FOULER LA NOUVELLE A9

L’idée est peu habituelle : aller fouler l’asphalte tout frais de la nouvelle autoroute A9. Jouir, un peu égoïstement, de cette sorte de no man’s land semi-urbain, avant qu’il ne soit envahi par les automobilistes en transit, à la fin du mois. Et comme d’autres vont avoir la même idée que moi ce dimanche, autant prendre les devants.

Rendez-vous est donné, lundi 3 avril, à 17 h 15, au siège de Vinci Autoroutes, à Mauguio. Je suis pris en charge par Frédéric Bontoux, le “M. Sécurité”. L’accès se fait avec la voiture de service de ce dernier par une entrée de chantier située juste derrière le Château de la Banquière. Direction le Lez. Sur le site même de la course caritative de dimanche prochain.

Le départ se fait sur la voie de droite, entre le Lez et la future gare TGV, dans le sens Perpignan-Nîmes. À droite, la gare en cours d’achèvement. Vue du bitume de la nouvelle portion de l’A9, elle est moins imposante qu’elle n’y paraît. Je passe sous la future plateforme qui devra accueillir, un jour, le prolongement de la ligne 1 du tramway. Frédéric Bontoux, qui a exigé que je porte un gilet jaune fluo de chantier, me demande de courir le long de la bande d’arrêt d’urgence. « Pour des raisons de sécurité, comme ça, vous serez bien vu », me glisse-t-il.

Je mets à profit les premières centaines de mètres pour “ressentir” cet environnement inédit. Il règne un étonnant silence. Juste brisé par le bruit du chariot élévateur des ouvriers affairés sous la plateforme. Je me dis que je suis peut-être le dernier à vivre ce silence-là.

Sur la droite, la future gare disparaît derrière un “mur” en terre, en voie de végétalisation. Sa linéarité est cassée un peu plus loin par une ouverture, qui laisse entrevoir les futurs quais de voyageurs. Je passe sous le nouveau pont Youri Gagarine. Sur la gauche, au loin, du côté de l’autre voie de l’autoroute, une tour émerge d’un bois. Je suis interpelé par des ouvriers qui ont fini leur journée : « Et le casque ? Et les chaussures de sécruité ? », me lancent-ils dans un éclat de rire. Passé le pont de la RD 66, l’autoroute passe sur un faux plat. Ça monte légèrement. Quelques mètres plus loin, c’est le demi-tour. Je découvrirai plus tard que depuis mon point de départ, à 24 m, à mon point de retour, à 39 m, j’ai couru sur un dénivelé de 15 m.

Déjà le chemin du retour. Sur la droite, les jardiniers débroussaillent (déjà) sur les espaces végétalisés. (Re) passé le pont Gagarine, je distingue bien la future gare et ses cinq dômes métalliques. Sous le soleil, le ruban de bitume est éclatant de brillance. L’odeur du neuf est envahissante. Il fait très chaud en cette fin d’après-midi. L’A9 s’en va au loin. Comme vers l’infini. J’aimerais poursuivre jusqu’au viaduc du Lez. Négatif. « Pour raison de sécurité », me dit Frédéric Bontoux. C’est frustrant, mais j’ai de la chance. Pas le premier homme sur la lune. Mais sur l’A9. Enfin, presque.

Karim Maoudj

Voir la vidéo sur www.midilibre.fr

Journées “portes ouvertes” sur une partie de l’autoroute A9. Avec, dimanche 9, à 8 h 30, une course caritative au profit de trois associations : la ligue contre l’obésité, la Montpellier Reine et l’Espace Renaissance. Les revenus tirés de la participation (10 € par personne) seront intégralement reversés à ces dernières.

Info sur journees-a9-montpellier.fr.

Une expérience inédite (et interdite sauf le dimanche 9 avril), courir sur l’A9.

MP